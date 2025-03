Nuovo allenatore Milan, Ordine sicuro: «Al posto di Conceicao mi piacerebbe questo profilo»

Nuovo allenatore Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha indicato in Cesc Fabregas il profilo ideale come eventuale sostituto di Conceicao

Intervistato da TMW, Franco Ordine, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato così della panchina del Milan della prossima stagione. Le sue dichiarazioni sul tema:

PAROLE – «Chi mi piacerebbe come allenatore? Allegri finora non è stato chiamato, a lui sarebbe piaciuto intervenire dopo Fonseca non a dicembre ma molto prima. Come idea calcistica comunque piacerebbe Fabregas. Con questa rosa sarebbe divertimento puro».