Nuovo allenatore Milan, Furlani lo deve depennare! Contatti sempre più fitti, può firmare con loro

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, è costretto a depennare il nome di Roberto Mancini: contatti sempre più fitti con la Juve

Come riferito da Tuttosport, il Milan è vicinissimo a depennare dalla lista dei possibili allenatori in vista della prossima stagione. L’ex CT dell’Italia è infatti vicinissimo alla Juve.

Tra queste c’è Roberto Mancini che, come riportato da Tuttosport, sarebbe disponibile a subentrare sin da subito e quindi anche in prospettiva Mondiale per Club. Da vedere cosa deciderà di fare la dirigenza bianconera.