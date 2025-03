Nuovo allenatore Milan, quel nome torna in corsa: accordo saltato, Furlani prende nota

Nuovo allenatore Milan, tra i candidati per la panchina rossonera può tornare in corsa anche Mancini: niente Juve per l’ex CT dell’Italia

Attraverso il proprio canale Youtube, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha svelato questo retroscena su Roberto Mancini, tecnico accostato anche alla panchina del Milan:

PAROLE – «Juventus: non c’è mai stata una vera trattativa per Mancini. Si è parlato tanto di Mancini su altri media, ma da parte nostra, mia e di Fabrizio Romano, non è stato un tema che abbiamo cavalcato in questi giorni, perché sapevamo che la Juventus aveva scelto Tudor».