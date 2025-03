Nuovo allenatore Milan, spunta Mancini! Contatti in corso, è la prima alternativa a... Ultimissime

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, tra i candidati per il post Conceicao spunta anche Roberto Mancini: è la prima alternativa a Conte

Come riportato da Repubblica, proseguono in casa Milan le riflessioni in vista della panchina della prossima stagione con Sergio Conceicao, attuale tecnico dei rossoneri, destinato all’addio a giugno salvo clamorosi colpi di scena.

Tra i nomi contattati da Furlani è spuntato anche quello di Roberto Mancini, attualmente libero dopo l’ultima esperienza da CT dell’Arabia Saudita. Mancini rappresenterebbe la prima alternativa a Conte e precederebbe Allegri nelle preferenze del Diavolo.