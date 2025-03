Nuovo allenatore Milan, Furlani sfoglia la margherita: cinque nomi sul taccuino, questo profilo è in ascesa

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani ha cinque nomi sul proprio taccuino: in ascesa la candidatura di Vincenzo Italiano

Come riferito da Tuttosport, oltre che sul fronte nuovo Direttore Sportivo, Giorgio Furlani, CEO del Milan, deve sciogliere anche il rebus legato al nome del successore di Sergio Conceicao, destinato all’addio alla panchina rossonera salvo miracoli al termine della stagione.

I nomi sulla lista di Furlani sono quelli di Italiano, Allegri, De Zerbi, Conte e Gasperini con l’attuale tecnico del Bologna segnalato in ascesa. Una decisione finale però verrà presa di concerto col nuovo DS: per questo in primis servirà nominarne uno.