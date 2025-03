Nuovo allenatore Milan, tifosi completamente spiazzati! Prende quota quel nome a sorpresa ma... Ultimissime

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, a sorpresa sale il nome di Cesc Fabregas per la prossima stagione: il tecnico ha però le quote societarie del Como

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella corsa alla panchina del Milan della prossima stagione potrebbe esserci una clamorosa scelta a sorpresa. Pur rimanendo validi e da tenere in considerazioni i nomi di Allegri e De Zerbi, non va assolutamente scartato quello di Cesc Fabregas.

L’attuale tecnico del Como viene segnalato in grandissima rimonta anche se c’è un ostacolo non da poco: l’ex centrocampista del Barcellona, oltre ad avere un contratto fino al 2028, ha addirittura quote societario del Como stesso. Difficile ipotizzare dunque una separazione.