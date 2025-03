Nuovo allenatore Milan, suggestione Gasperini: primi contatti, piace per un motivo particolare

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, per la prossima stagione c’è anche la suggestione legata a Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta

Come riportato da Tuttosport, nel casting del Milan per il nuovo allenatore, in caso di clamoroso divorzio con Sergio Conceicao al termine della stagione, c’è anche il nome di Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta.

Nonostante un carattere molto spigoloso, Gasperini piace al Milan per la capacità di valorizzare al meglio tutte le risorse a disposizione, un aspetto cruciale nella politica di RedBird. Settimane decisive.