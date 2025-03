Nuovo allenatore Milan, arriva il consiglio a Furlani! Lui la scelta giusta, l’AD rossonero prende nota

Nuovo allenatore Milan, Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha consigliato il tecnico livornese al club rossonero

Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Galeone, mentore di Max Allegri, ha consigliato il livornese al Milan per la prossima stagione:

PAROLE – «Allegri deve allenare, è bravissimo. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va. Alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere. Io ‘sto calcio non lo capisco più»