Nuovo allenatore Milan, è lui l’uomo giusto! Furlani non ha dubbi, quel retroscena è una sentenza sul futuro

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani non ha dubbi: è Max Allegri l’uomo giusto. Il contatto telefonico di qualche giorno fa lascia ben sperare

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di scegliere il nuovo DS, in casa Milan si è sempre più orientati verso la scelta di Max Allegri per la panchina della prossima stagione. Giorgio Furlani è convinto che il livornese sia l’uomo giusto sia per i risultati conseguiti in carriera (ha sempre centrato almeno la qualificazione in Champions League con Juve e Milan), per la valorizzazione dei calciatori a disposizione e per il suo essere aziendalista e uomo di polso all’interno dello spogliatoio.

Il contatto telefonico di qualche giorno fa tra lo stesso Allegri e Giorgio Furlani lascia ben sperare: il feeling c’è, le prossime settimane saranno decisive per farlo definitivamente sbocciare.