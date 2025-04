Nuovo allenatore Milan, l’indiscrezione su Furlani spiazza completamente i tifosi! Clamorosa novità

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, clamorosa indiscrezione su Giorgio Furlani: il nome del candidato preferito dall’AD non sarebbe ancora uscito

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito un clamoroso aggiornamento in casa Milan per quanto riguarda la ricerca del nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni sul tema:

PAROLE – «Il nome del nuovo allenatore del Milan prediletto da Furlani secondo me non è ancora uscito dai radar, o quantomeno è stato nominato raramente».