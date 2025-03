Nuovo allenatore Milan, tifosi sotto choc: Furlani ci pensa davvero, non se lo aspettava nessuno

Nuovo allenatore Milan, spunta lo scenario da non credere: Giorgio Furlani sta pensando anche a Cesc Fabregas per la panchina

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un candidato a sorpresa per la panchina del Milan della prossima stagione.

Anche in panchina la lingua di riferimento tornerà, con ogni probabilità, a essere l’italiano. Allegri è un’opzione forte. Non la sola. Fabregas sabato sarà avversario a San Siro alla guida del Como. Un’occasione per mettersi in mostra. E magari fare due chiacchiere.