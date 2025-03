Nuovo allenatore Milan, l’ultimo aggiornamento cambia tutto per il futuro: fissata la deadline per la decisione

Nuovo allenatore Milan, il club rossonero ha deciso di scegliere l’eventuale nuovo tecnico solo dopo il DS: tutti i dettagli

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Marco Conterio, il Milan ha preso una decisione precisa sull’eventuale prossimo allenatore del Milan, con Conceicao che resta sempre in bilico per il futuro.

Milan, sull’allenatore nessuna decisione e discussione in corso: sarà un tema da affrontare dopo il ds (così come le cessioni pesanti da fare e il plan sugli acquisti).