Nuovo allenatore Milan, Furlani allunga la lista! Ci sono anche loro, dipende dal nuovo DS. La ricostruzione

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, valuta anche alternative: senza Paratici no ad Allegri e Conte

Come riferito da Tuttosport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, tiene in caldo anche altre piste per la panchina del club rossonero in vista della prossima stagione e in caso di separazione da Sergio Conceicao.

Se con Paratici DS i nomi caldi sono quelli di Conte ed Allegri, con un altro direttore sportivo tornerebbe in auge non solo la possibile conferma di Conceicao ma anche i profili di Italiano, Fabregas, De Zerbi e Farioli.