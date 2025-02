Nuovo allenatore Milan, Furlani ci ripensa? Possibile svolta in estate, la situazione

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani potrebbe tornare a pensare alla candidatura di Antonio Conte per la panchina della prossima stagione

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il Milan, per la panchina della prossima stagione, potrebbe tornare a pensare ad Antonio Conte.

Conte è sotto contratto col Napoli fino al 2027 ma resta una suggestione, chissà che quest’estate non scatti quella scintilla che l’anno scorso non si è mai accesa, per volontà del Milan.