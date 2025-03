Nuovo allenatore Milan, Furlani ci ripensa! Contatto col top manager, candidatura calda

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, cambia idea rispetto ad un anno e fa e pensa ad Antonio Conte per la panchina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan ad un anno di distanza molte idee per la panchina sono cambiate. Se 12 mesi fa i rossoneri non avevano preso minimamente in considerazione l’idea Antonio Conte, nonostante la voglia del salentino di sbarcare a Milanello, oggi l’ex Juve torna ad essere un candidato molto forte.

Gli ostacoli sono sostanzialmente due: il contratto fino al 2027 che lega Conte al Napoli e la forte concorrenza della Juve che vorrebbe proprio l’allenatore dei tre scudetti consecutivi per riaprire un ciclo se non dovesse andare bene l’esperienza Tudor.