Nuovo allenatore Milan, Furlani all’angolo: quei tre nomi potrebbero essere depennati, tifosi nel panico

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani sta incontrando vari impedimenti sulla strada che porta ad uno tra Allegri, De Zerbi e Conte

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci un clamoroso cambio di programma in casa Milan per quanto riguarda la panchina della prossima stagione.

Milan: i nomi di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi stanno trovando impedimenti ed ostacoli per varie e diverse motivazioni. Le prossime settimane saranno decisive anche se prima si passerà inevitabilmente dalla scelta del nuovo Direttore Sportivo.