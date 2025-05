Nuovo allenatore Milan, Furlani non abbandona questa pista! Si attende… Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tornerà lunedì in Italia dalle Maldive e incontrerà il sindaco di Napoli per discutere dello stadio e del nuovo centro sportivo per la squadra. Tuttavia, l’appuntamento più importante sarà con Antonio Conte, accostato anche al Milan per la panchina della prossima stagione, per pianificare il futuro del Napoli ed evitare gli errori della scorsa stagione.

Il Napoli è già qualificato per la prossima Champions League e dovrà affrontare diverse competizioni nella stagione 2025-26. Conte ha chiesto una rosa competitiva e De Laurentiis è disposto a investire, con 145 milioni previsti dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen.