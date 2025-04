Nuovo allenatore Milan, Di Marzio dice la sua e sentenzia per la prossima stagione

Nuovo allenatore Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna:

PAROLE – «Italiano stranamente non considerato nella lista del Milan… Perché non si parla di Italiano come possibile allenatore del Milan, della Roma…? Cioè se ne parla un po’ però non è mai una prima scelta. Perché non deve essere oggi l’allenatore più ricercato d’Italia?».