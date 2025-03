Nuovo allenatore Milan, sono tre le alternative ad Allegri: lui il preferito ma... Ultimissime

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Allegri è in pole ma si seguono anche tre importanti alternative: De Zerbi avanti su Fabregas e Sarri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è forte su Massimiliano Allegri come allenatore della prossima stagione ma i rossoneri tengono in caldo anche due importanti alternative.

I nomi sono quelli di De Zerbi e Fabregas, col primo favorito sull’attuale allenatore del Como. Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, aggiunge anche il nome di Sarri. In pole però c’è Max.