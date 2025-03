Nuovo allenatore Milan, svolta Conte! Arriva la rivelazione che nessuno si aspettava, scenario clamoroso

Nuovo allenatore Milan, clamorosa svolta Conte: secondo le ultime indiscrezione l’attuale allenatore del Napoli sarebbe la prima scelta dei rossoneri

Intervenuto a Tv Play, Emiliano Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha svelato una clamorosa indiscrezione sulla panchina del Milan della prossima stagione. Il profilo in pole per prendere il posto di Sergio Conceicao non sarebbe quello di Max Allegri. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Un uccellino mi ha riferito che il Milan si è mosso per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole: è lui la prima scelta».

