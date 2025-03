Nuovo allenatore Milan, non solo Allegri e Fabregas! Furlani tiene vive queste tre candidature, una è da urlo

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, non ci sono solo Allegri e Fabregas: sul taccuino di Furlani ci sono anche De Zerbi, Italiano e soprattutto Conte

Come riportato da Tuttosport, Max Allegri è in pole per diventare il tecnico del Milan nella prossima stagione ma sul taccuino di Giorgio Furlani, oltre al già citato Cesc Fabregas, ci sono anche altre importanti candidature.

I nomi sono quelli di Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano e, soprattutto, Antonio Conte, specie se il salentino dovesse vincere lo scudetto con il Napoli.