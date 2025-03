Nuovo allenatore Milan, Furlani ha una convinzione: c’entra Conceicao, ricostruzione da brividi

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani è convinto che sia inutile cambiare di nuovo allenatore a tre mesi dalla fine della stagione

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, in casa Milan c’è una precisa convinzione per quanto riguarda il toto-allenatore.

L’intenzione è andare avanti con Conceicao: la convinzione ai piani alti di Casa Milan è che cambiare di nuovo ora, a meno di 3 mesi dalla fine, non avrebbe senso. Però un ennesimo flop stasera, magari con un risultato molto negativo, potrebbe portare a colpi di scena.