Nuovo allenatore Milan: da Conceicao a Fonseca passando per... La LISTA aggiornata per il post Pioli

Nuovo allenatore Milan: da Conceicao a Fonseca passando per… La LISTA completa e aggiornata per il post Pioli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, sempre a caccia di un nuovo allenatore da cui ripartire dopo l’era targata Pioli.

Sarebbero tre i profili su cui si stanno concentrando in particolare le attenzioni del Milan: in primis Conceicao, che vorrebbe lasciare il Porto a fine stagione. Da non scartare però nemmeno le opzioni Fonseca (in scadenza con il Lille) e De Zerbi (che può essere liberato dal Brighton per 14 milioni di euro).