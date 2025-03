Nuovo allenatore Milan, Cardinale ha sciolto le riserve! Arriverà questo profilo, non ci sono più dubbi

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Gerry Cardinale ha preso la sua decisione: il nuovo tecnico rossonero sarò di nazionalità italiana

Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan ha preso una decisione ben precisa sul profilo dell’allenatore che dovrà guidare il club nella prossima stagione.

Il destino di Sergio Conceiçao al Milan sembra essere già scritto e nelle ultime settimane si fanno già tantissimi nomi come quelli di Allegri, Conte e De Zerbi. A differenza di quanto successo nel recente passato, stavolta la scelta del club di via Aldo Rossi dovrebbe andare su un allenatore italiano e non su uno straniero.