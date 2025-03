Nuovo allenatore Milan, Braida non ha dubbi: «Lui sarebbe perfetto, ecco perchè»

Nuovo allenatore Milan, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha indicato in Max Allegri il profilo perfetto per il post Conceicao

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ariedo Braida ha parlato così della situazione sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Per il suo passato parlano i risultati, non io. Allegri ha vinto al primo anno con noi e poi ha saputo ripetersi più volte anche alla Juventus. Sul futuro, invece, la verità la conosce solo il tempo. Max però avrebbe un bel vantaggio: conosce già il Milan, Milanello e tutto il contorno. Allegri conosce la pressione, la cultura e le aspettative dei tifosi di un club come il Milan. Max ha già vissuto tutto questo, saprebbe a cosa va incontro. E forse, dopo una stagione con due allenatori diversi che si sono misurati per la prima volta con la panchina di San Siro con grandi difficoltà, sarebbe una scelta di garanzia per la sua esperienza».