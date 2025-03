Nuovo allenatore Milan, Bianchin svela tutto: «Contatto telefonico, può arrivare lui»

Nuovo allenatore Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha svelato il contatto telefonico tra Furlani e Max Allegri. La ricostruzione

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha rivelato questo importante retroscena legato alla panchina del Milan della prossima stagione.

PAROLE – «Furlani e Allegri qualche giorno fa si sono sentiti al telefono per intercessione di un amico comune. Non hanno fatto una telefonata di affari. Non hanno discusso del nuovo Milan ma per quello ci sarà tempo. Un ponte però si è creato e per Allegri può essere importante».