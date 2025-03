Nuovo allenatore Milan, la dirigenza non ha dubbi: se potesse scegliere sarebbe assolutamente lui il preferito

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, all’interno del club rossonero c’è un’idea comune: se fosse disponibile il preferito sarebbe Carlo Ancelotti

Come riportato da Tuttosport, all’interno del Milan c’è una netta convinzione sul possibile tecnico della prossima stagione, con la posizione di Sergio Conceicao fortemente in bilico per la prossima stagione.

Se fosse possibile infatti l’intero club rossonero si butterebbe a capofitto su Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid e leggenda rossonera sia da calciatore che da tecnico. Le prossime settimane saranno decisive.