Nuovo allenatore Milan, sono tre le alternative ad Allegri: Ibrahimovic e Furlani hanno sondato questi nomi

Nuovo allenatore Milan, Allegri in pole ma ci sono tre importanti alternative: Furlani e Ibrahimovic hanno sondato Fabregas, De Zerbi e Xavi

Come riferito da Sport Mediaset, il Milan oltre ad Allegri, in pole per la panchina, ha sondato 3 importanti alternative.

Altri allenatori sono stati vagliati come Fabregas, De Zerbi e Xavi, ma in via Aldo Rossi vogliono un uomo di esperienza che abbia già vinto in carriera e per questo in pole c’è Allegri. Anche per il ruolo di direttore sportivo, il Milan punta su un profilo vincente e per questo si va sempre di più verso Fabio Paratici, che potrebbe incontrare molto presto l’ad Giorgio Furlani.