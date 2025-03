Nuovo allenatore Milan, Allegri ma non solo: sono quattro le alternative al livornese. I nomi

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Max Allegri è in pole ma non c’è solo il livornese sul taccuino di Furlani: 4 le alternavi all’ex Juve

Come riferito da Tuttosport, se è vero che Max Allegri rappresenta il candidato principale alla panchina del Milan della prossima stagione, è altrettanto vero che Giorgio Furlani, in attesa della scelta del nuovo DS rossonero, tiene in caldo anche 4 importanti alternative.

I nomi sono quelli di Italiano, attuale tecnico del Bologna; De Zerbi, oggi al Marsiglia; e infine quelli di Conte, legato al Napoli fino al 2027, e Gasperini.