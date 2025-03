Nuovo allenatore Milan, Allegri torna in auge: l’ultima indiscrezione fa sognare i tifosi rossoneri

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Massimiliano Allegri torna in auge per la panchina rossonera della prossima stagione: ha dato disponibilità

Come riferito da Tuttosport, tra i candidati alla panchina del Milan della prossima stagione c’è anche Max Allegri, libero dopo l’ultima esperienza alla Juve e già in rossonero dal 2010 a gennaio del 2014.

Recentemente ci sono stati dei contatti e Allegri ha dato ampia disponibilità al club rossonero a ritornare a Milanello per riaprire un secondo importante ciclo. Le riflessioni in casa rossonera sono attualmente in corso.