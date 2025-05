Nuovo allenatore Milan, Furlani prende nota: aumenta la concorrenza per quel profilo. Ultime

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani segue con attenzione la vicenda legata a Massimiliano Allegri: sul livornese c’è forte anche la Roma

Come riferito da Il Messaggero, si arricchisce di un nuovo capito la vicenda legata al possibile nuovo allenatore del Milan in caso di mancata conferma di Sergio Conceicao.

Roma: Allegri piace ed è tra i preferiti di Friedkin. Roma gli piace e ha voglia di tornare in Serie A. Su di lui c’è anche il Milan che non giocherà la Champions. Lo stipendio da circa 7 milioni di euro non rappresenta un ostacolo insormontabile, specie in caso di 4° posto.