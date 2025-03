Nuovo allenatore Milan, quattro nomi sul taccuino di Ibrahimovic! Dal grande ex alla clamorosa novità, ore bollenti

Nuovo allenatore Milan, sono quattro i nomi sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione: prossime settimane decisive

In casa Milan sono giorni importanti non solo per la nomina del nuovo DS, con l’ex Lazio Igli Tare in pole, ma anche per la scelta dell’allenatore che a fine stagione prenderà il posto di Sergio Conceicao, il destino del quale è ormai segnato nonostante l’eventuale vittoria della Coppa Italia.

Secondo la Gazzetta dello Sport i nomi in pole sono quelli di Fabregas, Allegri e Sarri mentre il Corriere dello Sport riduce la corsa a due: De Zerbi e lo stesso Allegri. Prossime settimane decisive.