Nuno Tavares Milan, clamoroso aneddoto svelato da Fabiani! Il DS della Lazio chiaro sul terzino sinistro

Nuno Tavares Milan, Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha svelato un clamoroso retroscena sul terzino sinistro

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha tracciato un quadro dettagliato e ottimistico della situazione finanziaria e tecnica del club biancoceleste in una recente intervista esclusiva con il portale La Lazio Siamo Noi. Le sue parole hanno gettato luce sui retroscena del mercato e sulle strategie a lungo termine, sottolineando la crescita esponenziale del valore della rosa e la solidità raggiunta dalla società. Un focus particolare è stato posto sulla gestione oculata dei talenti, culminata nel clamoroso rifiuto di un’offerta importante del calciomercato Milan per Tavares a gennaio.

Fabiani ha iniziato la sua disamina con un raffronto significativo tra il presente e il passato: “Oggi la Lazio ha un patrimonio di calciatori importante, quando sono arrivato non era così.” Il dirigente biancoceleste ha poi snocciolato cifre che parlano da sole: “La cessione di Milinkovic, di Luis Alberto, di Immobile, tre giocatori straordinari e importanti, ha fruttato 60 milioni di euro. Se ci aggiungiamo altri 30 milioni per tutti gli altri calciatori, siamo a 90-100 totali.” Queste cessioni, sebbene dolorose dal punto di vista sportivo, si sono rivelate fondamentali per il risanamento e la costruzione di un nuovo ciclo.

Ma il dato più eclatante fornito da Fabiani riguarda il valore attuale della rosa: “Oggi non a parole, ma con richieste formali ricevute da società, il parco giocatori supera i 300 milioni di euro.” Un incremento vertiginoso che dimostra la validità della strategia societaria di investire sui giovani e valorizzarli. Questa crescita patrimoniale, come sottolinea il direttore sportivo, “può in qualche maniera rappresentare un passo indietro [riferendosi alle partenze ndr], ma vi assicuro che significa invece fare due-tre passi in avanti, perché la società riesce a dire no a richieste importanti che ci sono state davvero”.

Ed è proprio su queste richieste “importanti” che Fabiani ha fornito esempi concreti, svelando un retroscena significativo riguardante il mercato invernale. Tra i nomi citati, spicca quello di Nuno Tavares: “E parlo di Gila, Castellanos, Gigot, Rovella, Tavares che a gennaio non abbiamo ceduto al Milan per una cifra importante.” Una dichiarazione che conferma l’interesse concreto del club rossonero per il difensore portoghese e, al contempo, la ferma volontà della Lazio di trattenere i propri elementi più promettenti. La decisione di dire “no” al Milan per Tavares evidenzia la nuova forza negoziale della Lazio e la sua determinazione a non privarsi dei suoi pezzi pregiati, anche di fronte a offerte allettanti. La permanenza di Tavares è un segnale forte del progetto a lungo termine e della fiducia riposta nel giocatore.

L’elenco dei giocatori che rappresentano un “patrimonio per la società” si estende anche a Romagnoli, “che ha richieste, così come Mandas e altri. L’elenco sarebbe lungo e noioso”. Questa solidità della rosa garantisce, secondo Fabiani, che “la squadra ha carburante a sufficienza per arrivare a gennaio e a luglio facendo sì che l’allenatore possa lavorare da vicino con questi ragazzi, e poi nel mercato di riparazione fare altre valutazioni.”

Fabiani ha concluso il suo intervento con un richiamo alla necessità di ragionare in termini costruttivi e positivi, difendendo l’operato di Maurizio Sarri, al quale va “tutto il ringraziamento della società e della tifoseria”. Ha sottolineato il senso di appartenenza dimostrato da Sarri e la continuità del “programma triennale” che la società ha sempre perseguito. Le parole di Fabiani delineano una Lazio forte, consapevole del proprio valore e pronta a dire la sua nel panorama calcistico, con una gestione lungimirante che sta già raccogliendo i suoi frutti.