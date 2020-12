Nuno Mendes, il prezzo sale così come la concorrenza: talento puro che ora piace anche alla Juventus, intenta ad entrare in trattativa

Nuno Mendes, il prezzo sale così come la concorrenza: talento puro che ora piace anche alla Juventus, intenta ad entrare in trattativa. Come riporta Gazzetta di questa mattina, sul versante sinistro manca un vero e proprio vice Theo. Dalot assolve anche questo compito, ma non è detto che rimanga (si lavora con lo United alla soluzione del prestito).

CLAUSOLA IMPORTANTE- Una clausola da 45 milioni di euro testimonia la grandezza di questo giocatore nonostante la giovane età, attenzione alla Juventus, come sopra riportato. L’affare si complica e come sappiamo, una cifra del genere non piace al Milan di oggi.