Nunez Milan, tutta la verità sulle voci di calciomercato: svolta netta sull’affare tra i due club. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Negli scorsi giorni il profilo di Darwin Nunez è stato accostato con insistenza al calciomercato Milan. Come riportato da Daily Mail, però, emergono importanti novità.

Il portale inglese specifica infatti che non c’è stato alcun contatto tra il Liverpool e il Milan per Darwin Nunez. I rossoneri, dunque, non hanno preparato nessuna offerta – fino ad ora – per l’attaccante uruguayano.