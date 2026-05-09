Nunez lascerà l’Al Hilal, piaceva anche al Milan: può arrivare in Serie A ad una sola condizione

Nunez può fare al caso dei club italiani solamente se dovesse ridursi il suo oneroso ingaggio

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Darwin Nuñez-Italia: Il ritorno di fiamma. Napoli e Milan osservano la situazione

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente e uno dei nomi destinati a infiammare le trattative è quello di Darwin Nuñez. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante uruguaiano sarebbe ormai pronto a concludere la sua parentesi con l’Al-Hilal per cercare una nuova sfida professionale, con la Serie A che torna a monitorare con attenzione i suoi movimenti.

Un passato di corteggiamenti: Napoli e Milan alla finestra

Non è la prima volta che il nome di Nuñez viene accostato al campionato italiano. Già un anno fa, il centravanti aveva manifestato una chiara apertura verso il Napoli, che lo aveva individuato come possibile erede o partner d’attacco di alto profilo.

Parallelamente, anche il Milan aveva effettuato dei sondaggi esplorativi. La necessità dei rossoneri di trovare un “numero 9” puro è un tema centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, alla costante ricerca di un terminale offensivo capace di garantire fisicità e profondità. Nuñez risponde perfettamente a questo identikit, rappresentando il profilo ideale per completare il reparto avanzato del club meneghino.

L’ostacolo ingaggio e le condizioni per il trasferimento

Nonostante il forte interesse dei club italiani, la trattativa resta complessa. Il nodo principale è rappresentato dallo stipendio percepito in Arabia Saudita. Per far sì che il ritorno in Europa (e nello specifico in Italia) si concretizzi, il giocatore dovrà necessariamente accettare una sostanziale riduzione dell’ingaggio.

I club di Serie A, pur essendo alla ricerca di rinforzi di spessore internazionale, mantengono una politica di rigore finanziario. La disponibilità di Nuñez a ridimensionare le proprie pretese economiche sarà lo spartiacque decisivo tra una semplice suggestione e una trattativa ufficiale.

Perché Darwin Nuñez serve alla Serie A

In un campionato tattico come quello italiano, un attaccante con le caratteristiche di Nuñez — forza atletica, progressione e istinto del gol — farebbe la fortuna di molti allenatori. Per il Napoli rappresenterebbe un colpo di scena per rilanciare le ambizioni scudetto, mentre per il Milan sarebbe il tassello mancante per stabilizzare l’attacco.

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