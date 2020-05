Novità in arrivo, Ceferin: «Le regole del Fair Play Finanziario cambiano»

Intervistato dal Guardian, Ceferin (numero uno della Uefa) ha parlato dei cambiamenti futuri sul Fair Play Finanziario

«Le regole in vigore vanno rispettate e chi non le segue verrà sanzionato, ma ovviamente pensiamo sempre a come migliorarle, adattandoci ai nuovi tempi. Stiamo pensando di apportare alcune modifiche al sistema del fair play finanziario, modernizzandolo e facendo qualcosa in più per accrescere l’equilibrio competitivo dei club. Ad esempio abbiamo in mente l’introduzione di una luxury tax. Tutto ciò però non avverrà a breve. Sono cose a cui potremo pensare in modo più approfondito quando la situazione si sarà calmata, riavvicinandosi alla normalità».