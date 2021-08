Non solo Florenzi, il Milan punta anche Bakayoko, le ultime

Non solo Florenzi, il Milan è pronto a chiudere anche per Tiemoué Bakayoko, ecco le ultime sul centrocampista francese

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il Diavolo punta anche a Bakayoko. Negli ultimi giorni il Chelsea ha aperto le porte ad un nuovo prestito, stavolta a condizioni più vantaggiose rispetto a due anni fa: allora c’era addirittura un diritto di riscatto a venti milioni di euro. Stavolta i numeri sono più contenuti, ecco perché in via Aldo Rossi la sua candidatura sta bruciando quella del connazionale Yacine Adli del Bordeaux.

E per testare la disponibilità di Bakayoko oggi è in programma un nuovo appuntamento, quello con i suoi agenti. Se viene confermata la sua disponibilità ad adeguare i suoi emolumenti alla filosofia rossnera (quella della sostenibilità), allora, davvero l’affare potrebbe essere chiuso in fretta. Se non proprio in settimana, al massimo all’inizio della prossima. Per tornare ad Adli, la frenata è dovuta essenzialmente alle richieste del club girondino: superiori ai 10 milioni.