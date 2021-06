Nocerino: «Tomori? Ecco cosa dissi a Massara lo scorso gennaio»

Nocerino ha così parlato dell’acquisto a titolo definitivo di Fikayo Tomori dal Milan. Ecco le parole dell’ex centrocampista rossonero

Antonio Nocerino ha commentato sul Twitch del Milan l’acquisto a tiolo definitivo di Fikayo Tomori in rossonero:

«Ricordo che prima ancora che venisse trattato dal Milan parlavo di Tomori con Balzaretti che è un vero conoscitore, si guarda più partite di me. Lo trovavamo un giocatore devastante in grado di bruciare chiunque sui 50 metri. Quando il Milan lo prese chiamai Massara, che era mio compagno a Palermo, per dirgli che aveva fatto un grande colpo».

SU GATTUSO – «Non so cosa sia successo con la Fiorentina ma sappiamo tutti com’è Rino. E’ uno che ci mette la faccia e che vuole che le cose che vengono dette siano rispettate».