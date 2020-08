No di Szoboszlai, ecco come cambiano i piani rossoneri

Dominik Szoboszlai ha deciso di rimanere un altro anno al Salisburgo, rifiutando l’offerta del Milan. I rossoneri puntavano sull’ungherese

Dominik Szoboszlai ha deciso di rimanere un altro anno al Salisburgo, rifiutando l’offerta del Milan. I rossoneri puntavano sull’ungherese per colmare le lacune in due ruoli del centrocampo, quello del vice Bennacer e quelle del trequartista. Tuttavia, ora i piani sono cambiati: Paolo Maldini sta andando all in per assicurarsi Oscar Rodriguez, giovane talento di proprietà del Real Madrid (nell’ultimo in prestito al Leganes). L’ultimo slot per il centrocampo dovrebbe essere riempito da Tiemoué Bakayoko, con Tommaso Pobega che diventerebbe il quinto di centrocampo pronto a fare il salto di qualità.