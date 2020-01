Niente possibile gol dell’ex, domani Petagna non giocherà contro il Milan

Non ci sarà domani sera, per la gara di Coppa Italia, l’ex rossonero Andrea Petagna, affiancato più volte al Milan in questo mercato

Non sarà della partita e quindi niente possibilità di gol dell’ex, Andrea Petagna, centravanti della Spal non giocherà negli ottavi di Coppa Italia contro il Milan a San Siro domani sera. Si è aggiunto alla lista degli indisponibili per un affaticamento muscolare.

Il bomber italiano, cresciuto nelle giovanili del Milan è stato spesso accostato ai rossoneri in questa finestra di mercato per sostituire Piatek in caso di addio e quindi prendere il ruolo di vice Ibrahimovic. La Spal chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che al momento il Milan non è intenzionato a spendere finché non si sblocca il mercato in uscito, con Suso e Piatek, primi indiziati alla partenza.