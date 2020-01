Inter: Politano non convocato per la Coppa Italia: Roma e Milan su di lui

Matteo Politano non convocato dall’Inter per la sfida contro il Cagliari: Milan ma soprattutto Roma pronte ad accaparrarselo

Matteo Politano, attaccante esterno dell’Inter, non è stato convocato da Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera a San Siro. Il calciatore italiano è infatti stato inserito da Marotta e soci nella lista dei cedibili.

Dopo un primo approccio del Milan è però ora la Roma ad aver tessuto l’operazione più credibile per accaparrarselo: il club giallorosso dopo l’infortunio di Zaniolo è in cerca di un esterno offensivo e avrebbe proposto all’Inter uno scambio con il terzino Spinazzola. Le parti si aggiorneranno in giornata per tentare di chiudere l’affare.