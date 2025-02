Nicolò Caruso a SampNews24: «Nazionale? Vedremo se siamo pronti per le grandi sfide e per il prossimo Mondiale»

Nicolò Caruso, in esclusiva a SampNews24, ha parlato anche della Nazionale Italiana. Queste le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Sarà senz’altro una partita importante, sia per il valore dell’avversario sia per capire a che punto è la crescita di questa squadra. Vedremo se siamo pronti per le grandi sfide e per affrontare al meglio il prossimo Mondiale: giocare una buona partita contro la Germania sarà sicuramente importante in questo senso. Si potrà capire dove può arrivare questo gruppo, capendo quali sono le qualità che abbiamo».

