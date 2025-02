Nicolini in esclusiva: «Milan e Juventus tagliate fuori»

Nicolini, ex dirigente ed allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a JuventusNews24

L’ex vice allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, è intervenuto in esclusiva per Juventusnews24. Tra gli altri argomenti trattati ha fatto un punto sulla questione classifica di Serie A:

LE PAROLE – «Abbiamo visto che le prime tre ieri hanno pareggiato, ma è un discorso chiuso tra loro perché, per motivi vari, Milan e Juventus sono rimaste staccate, tagliate fuori subito. Non credo poi che la Lazio e le altre possano rientrare. Il Napoli non ha le coppe da giocare e ha un vantaggio, l’Inter ha una rosa molto ampia e credo resti la favorita per la vittoria finale, mentre l’Atalanta ha in queste due o tre giornate la possibilità di rientrare un attimo in corsa, perchè le altre hanno un calendario un po’ più difficile. Non avendo però fatto mercato l’Atalanta per infastidire le prime due, credo la lotta Scudetto sia ad appannaggio di Napoli ed Inter».

