Nicolato: «Renato Sanches? Ci vuole calma per chiudere certe trattative»

Francesco Nicolato, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua su Renato Sanches in ottica calciomercato Milan

Francesco Nicolato, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua su Renato Sanches in ottica calciomercato Milan. Le sue parole:

«È un giocatore molto importante e forte. Anche se diverso può essere il sostituto di Kessie. Bisogna come sempre capire la distanza economica tra i due club. Ci vuole calma, comunque, visto che siamo a fine giugno e ci vuole tanto per chiudere certe trattative, anche perché i nostri club non hanno la potenza economica dei club per esempio della Premier»