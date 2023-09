Newcastle pronto per il Milan: come arriva la squadra allenata da Howe all’impegno di domani allo stadio San Siro

Domani sera il Milan affronterà il Newcastle nella gara valevole per la prima giornata della fase a giorni della Champions League. Ma come arrivano gli inglesi alla sfida di San Siro? Questi i risultati delle cinque uscite in Premier.

Newcastle – Aston Villa 5-1

Manchester City – Newcastle 1-0

Newcastle – Liverpool 1-2

Brighton – Newcastle 3-1

Newcastle – Brentford 1-0