Newcastle Milan, i rossoneri in campo: ecco cosa hanno fatto Pioli e Leao – VIDEO

Newcastle Milan, i rossoneri in campo: ecco cosa hanno fatto Pioli e Leao. Il VIDEO del walk around

Il Milan è arrivato a Newcastle per il walk around al St. James’s Park dove domani andrà in scena la partita fondamentale di Champions League.

Come riportato da SkySport, ad accogliere i rossoneri c’è stata tanta pioggia, un po’ di vento e una temperatura vicina ai zero gradi. Presente anche Rafael Leao, entrato nello stadio dei Magpies ascoltando la musica e con un passo molto ritmato. Invece Pioli ha tenuto un breve discorso al centro del campo a cui è seguito l’applauso dei rossoneri.