Newcastle Milan, Pioli si gioca la Champions senza difensori: ecco chi potrebbe schierare nel match decisivo

Pioli si giocherà l’accesso agli ottavi di Champions League con solo un difensore centrale di ruolo, Tomori. Continua infatti l’emergenza nel reparto difensivo per il Milan. Simon Kjaer che ha svolto oggi l’allenamento personalizzato ed è sempre in dubbio per il match contro il Newcastle.

Il giovane Simic invece non è convocabile perchè non presente nella lista A e non inseribile nella lista B in quanto tesserato con il Milan da meno di due anni. Sarà convocato Bartesaghi ma difficilmente verrà utilizzato da Pioli. Ecco, quindi, che Theo si candida per essere il centrale vicino a Tomori.