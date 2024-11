Nesti spiega: «Credo il cambio modulo possa aiutare. Purtroppo non sono più i tempi di Tonali e Kessie...»

Le parole di Carlo Nesti, giornalista, ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio: le sue dichiarazioni sul momento che si vive al Milan

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, Carlo Nesti ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il presente che si vive in casa Milan.

PAROLE – «Il Milan non partiva così male dal 2019-20. I tifosi rossoneri hanno vissuto le epoche di Berlusconi presidente (29 trofei), e di Rocco, Sacchi, Capello e Ancelotti allenatori. Non possono certamente gioire per la situazione odierna. Tuttavia, voltarsi indietro significa solo arrabbiarsi, senza badare al presente. La prima valutazione riguarda la difesa. Emerson Royal, Tiaw, Tomori ed Hernandez hanno deluso, e in attesa di riportarli ad un rendimento sufficiente, è necessario proteggere la retroguardia. Per questo motivo, credo che abbandonare il 4-2-3-1, e virare sul 4-3-3, possa essere redditizio. Purtroppo, non sono più i tempi di Tonali e Kessie, ci vorrebbero 2 Fofana, ma, non essendo ipotizzabile, vedrei bene un centrocampo a 3, con Musah, Fofana e Reijnders, attento a non sbilanciarsi eccessivamente. In attacco, schiererei il tridente Pulisic-Morata-Leao, con le alternative Chukweze e Okafor, come esterni alti».