Nesta: «Vi spiego la differenza tra Leao e Dybala»

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato di Rafael Leao e Paulo Dybala: ecco le principali differenze

Intervistato dal canale Youtube della Serie A, Alessandro Nesta ha parlato così di Rafael Leao e Paulo Dybala:

«Oggi sono tutti organizzati, per vincere le partite se non hai un giocatore che o è più veloce e salta l’uomo o le partite sono tutte piatte. Io penso che Leao sia quel giocatore lì. È cresciuto molto ma secondo me deve ancora fare l’ultimo step per imporsi in società del genere. Dybala è un giocatore che sa giocare a calcio, è fortissimo e fa la differenza. Però deve trovare continuità sotto l’aspetto fisico. Milan-Roma è una partita che sicuramente guarderò, è uno di quei match che mi piace guardare: c’è ritmo, c’è passione da parte di tutti. Poi sono due squadre che non si sono mai amate molto, c’è grande rivalità».